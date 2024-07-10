Japon şefler balkonunda özellikle yetiştiriyor. Üstelik bakımı da çok kolay

1. Uygun saksı seçimi: Biber bitkileri genellikle derin köklere sahiptir, bu nedenle büyümeleri için yeterince derin ve geniş saksılar seçmek önemlidir. Genellikle 30-40 cm derinliğinde ve en az 20-25 cm çapında saksılar tercih edilir.

2. Toprak seçimi: Biber bitkileri için iyi drenaj sağlayan ve hafif asidik olan topraklar uygun olacaktır. Hazır saksı toprağı veya bahçe toprağı ile torf karışımı kullanılabilir.

3. Güneş ışığı: Biber bitkileri güneşi severler. En az 6-8 saat güneş ışığı alan bir balkon veya teras seçmek, bitkinizin sağlıklı büyümesi ve bol miktarda meyve vermesi için önemlidir.