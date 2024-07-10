Japon şefler balkonunda özellikle yetiştiriyor. Üstelik bakımı da çok kolay

4. Sulama: Biber bitkileri düzenli sulamayı sever, ancak aşırı sulamaktan kaçınılmalıdır. Toprak nemli, ancak sürekli su altında kalmamalıdır. Sulama için toprağın üstü kuruduğunda ve saksının altından suyun akması sağlandığında idealdir.
5. Gübreleme: Yetiştirdiğiniz biber bitkilerini düzenli aralıklarla sıvı veya granül gübre ile beslemek, sağlıklı büyümelerini ve verimli olmalarını sağlar. İlk başta az miktarda başlayarak, bitki büyüdükçe gübre miktarını artırabilirsiniz.
6. Hasat: Biberler genellikle çiçek açtıktan sonra 60-90 gün içinde olgunlaşır. Hasat etmek için biberler tam renklerini aldığında ve yumuşak hale geldiklerinde kesmek idealdir. Hasat ettiğiniz biberleri kullandıktan sonra bitki tekrar yeni meyve vermeye devam edecektir.