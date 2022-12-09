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Japon yönetmen hayatını kaybetti

Japon yönetmeni Yoshishige Yoshida 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 14:36
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Japon yönetmen Yoshishige Yoshida hayatını kaybetti

Japon yönetmen hayatını kaybetti
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Avangart stili ile tanınan ünlü Japon yönetmen Yoshishige Yoshida, 89 yaşında Tokyo'da hayatını kaybetti.

YOSHISHIGE YOSHIDA KİMDİR?
Fukui doğumlu olan Yoshida'nın ilk filmi 1960'ta girdiği sinema okulu Shochiku Co.'dan mezun olduktan sonra çektiği Rokudenashi'ydi.

Yoshida daha sonra Akitsu Onsen'le II. Dünya Savaşı'nda yaşanan bir aşk hikayesini beyaz perdeye aktarmıştı.

Nagisa Oshima ve Masahiro Shinoda ile birlikte Japonya'da yeni bir film hareketi olan Shochiku'nun öncüsü oldu.

Ancak 1966'da bu akımdan çıkmaya karar verdi. 1970 yılında Eros + Masscare ve 1973'te Kaigenrei gibi filmlerde sosyal, politik ve cinsel konuları ele aldı.

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