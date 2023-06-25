Japonlar inek gübresiyle çalışan gemi üretti

Bir Japon şirketi, inek gübresinden elde edilen metanla çalışan geminin ilk test seferinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Japonlar inek gübresiyle çalışan gemi üretti

Haberdenizde.com'un haberine göre, Japon denizcilik şirketi Mitsui O.S.K Lines (MOL), inek gübresinden elde edilen yakıtla çalışan bir geminin ilk test seferinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Test,”ISE MIRAI” adlı 7.800 dwt ve 6550 grt’lik gemide gerçekleştirildi. Uzunluğu 118.86 metre, genişliği 18 metre olan gemi Japonya’da kıyı şeridinde dökme yük gemisi olarak çalışıyor.

2020’de inşa edilen ve LNG yakıt ile çalışmaya başlayan gemide, inek gübresinden elde edilen metanın yakın olarak kullanılacağı ve sıvılaştırılmış biyometanın Air Water adlı şirket tarafından üretileceği Şubat 2023’te duyurulmuştu.

Air Water Inc’in yanısıra Techno Chubu Company, Kyoudou Kaiun Co., MOL Coastal Shipping, Cenergy Co., IHI Power Systems Co. ve Japon nakliye şirketi JERA’nın ortak olduğu projenin karbon emisyonunu ilk etapta yüzde 25 azaltacağı tahmin ediliyor.

ise-mirai-manset.jpg

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Trabzonspor'dan flaş Maxi Gomez kararı Spor
Trabzonspor'dan flaş Maxi Gomez kararı
Arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu? Keşfet
Arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?
Sulama kanalında cesedi bulunan kadının eşi ve üvey oğlu gözaltında Güncel
Sulama kanalında cesedi bulunan kadının eşi ve üvey oğlu gözaltında
Yetkili isimden zam uyarısı. Memur maaşı hesabında kritik detay ortaya çıktı Güncel
Yetkili isimden zam uyarısı. Memur maaşı hesabında kritik detay ortaya çıktı
Avukat Epözdemir Terim Fonu'na kimin kaç para kaptırdığını açıkladı. Flaş Terim detayı Spor
Avukat Epözdemir Terim Fonu'na kimin kaç para kaptırdığını açıkladı. Flaş Terim detayı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri şehre indi Güncel
Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri şehre indi
Münih havalimanında zor anlar. Yolcu polisin kolunu ısırdı Dünya
Münih havalimanında zor anlar. Yolcu polisin kolunu ısırdı