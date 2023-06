Japonlar inek gübresiyle çalışan gemi üretti

Haberdenizde.com'un haberine göre, Japon denizcilik şirketi Mitsui O.S.K Lines (MOL), inek gübresinden elde edilen yakıtla çalışan bir geminin ilk test seferinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Test,”ISE MIRAI” adlı 7.800 dwt ve 6550 grt’lik gemide gerçekleştirildi. Uzunluğu 118.86 metre, genişliği 18 metre olan gemi Japonya’da kıyı şeridinde dökme yük gemisi olarak çalışıyor.

2020’de inşa edilen ve LNG yakıt ile çalışmaya başlayan gemide, inek gübresinden elde edilen metanın yakın olarak kullanılacağı ve sıvılaştırılmış biyometanın Air Water adlı şirket tarafından üretileceği Şubat 2023’te duyurulmuştu.

Air Water Inc’in yanısıra Techno Chubu Company, Kyoudou Kaiun Co., MOL Coastal Shipping, Cenergy Co., IHI Power Systems Co. ve Japon nakliye şirketi JERA’nın ortak olduğu projenin karbon emisyonunu ilk etapta yüzde 25 azaltacağı tahmin ediliyor.