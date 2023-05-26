Japonya da şok saldırı: 4 kişi öldü

Japonya'da meydana gelen bıçaklı ve silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü açıklandı.

Japonya da şok saldırı: 4 kişi öldü

Dünyanın en sakin ve suç oranlarının düşük olduğu Japonya şok bir olayla karşılaştı.

Japonya'nın Nakano Eyalet Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre gece, kuzeydeki Nakano kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki sivil öldü.

Emniyet güçlerine bir sivile bıçaklı saldırı düzenlendiği ihbarı yapılması üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi, saldırıda bir sivil öldü. Polis, "ateşli silah ve bıçak taşıyan saldırganın kaçtığını" duyururken, bölge halkından evlerinde kalmaları talep edildi.

Olay yeri çevresindeki 300 metrekarelik alan "tahliye bölgesi" ilan edilirken, kamuflaj kıyafetli, güneş gözlüklü, maskeli ve şapkalı saldırganın bir binaya sığındığı aktarıldı.

Saldırganın kaçarken yaraladığı bir sivil daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet polisine göre gece saatlerinde saldırganla girilen çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi.

Saldırıları düzenlediğinden şüphelenilen kişinin, Nakano Yerel Meclisi Sözcüsü Aoki Masamiçi'nin en büyük oğlu, 31 yaşındaki Aoki Masanori olduğu saptandı.

Polis takibi sonrası zanlının sığındığı evin, babası Aoki'nin evi olduğu saptandı ve bölge emniyet çemberine alındı.

Zanlının Bu sabah yerel saatle 04.30'da gözaltına alındığı açıklandı.

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