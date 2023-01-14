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Japonya kardan elektrik üretmek için düğmeye bastı

Japonya'nın kuzeydoğusunda Aomori şehrinde, kardan elektrik üretimi araştırması başlatıldı. Böylece, yenilenebilir enerji tedariki sağlanacak.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 13:48
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Japonya kardan elektrik üretecek

Japonya kardan elektrik üretmek için düğmeye bastı
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Şiddetli kar yağışlarının yaşandığı Aomori kentinde, kar küreme araçları ve kamyonlarla toplanan büyük miktarda kar, denize boşaltılıyor.

Mart 2022’de sona eren mali yılda, kent geneli kar küreme ve boşaltım faaliyetlerinin masrafları 5,9 milyar yene (44,6 milyon dolar) yükseldi.

Kyodo ajansının haberine göre, şehir yetkilisi açıklamasında, “Kar, problem olarak görülür ancak bunu faydalı kullanıma çevirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Tokyo’daki “University of Electro-Communications” ile yerel bilişim firması Forte Co. yollardaki kardan faydalanarak enerji üretimi için el ele verdi.

Bu çerçevede hizmet dışı bir ilkokulun havuzunda biriken kar ile çevredeki havanın sıcaklık farkından faydalanarak elektrik üretimini fizibilitesi araştırıldı.

Depolanan karla soğutulan sıvının, çevredeki ortam havasının ısısıyla buharlaştırılmasından üretilecek enerjiyle, türbin harekete geçirilecek. Proje kapsamında biriken karları soğuk tutması için bir havuzun içine yalıtım malzemeleri yerleştirildi.

İlkbaharda elektrik üretimine başlanması hedeflenen projede, kar depolayacak büyük hacimli tesis bulunması ve soğuk havalarda ısıtılmış havayı muhafaza etmenin sorun olabileceği kaydedildi.

Firma yetkilisi Kasai Jun, projeye yönelik, “Yoğun kar yağışlı bölgeye özgü yenilenebilir bir enerji kaynağı. Ayrıca yeni sektör oluşmasına yol açabilir.” dedi.

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