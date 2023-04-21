Japonya Merkez Bankası BoJ faize dokunmadı pas geçti

Dünyanın en önemli ekonomilerinden biri olan Japonya'da Merkez Bankası faize dokunmadı, sabit bıraktı.

Japonya Merkez Bankası BoJ faize dokunmadı pas geçti

Japonya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından takip edilen gıda hariç tüketici fiyatları artış hızının yüzde 3,1 olan seviyesi değişmedi. Piyasa beklentisi de fiyatların yüzde 3,1 artacağı yönünde oluşmuştu.

Manşet enflasyon bir önceki ay gördüğü yüzde 3,3 artış seviyesinden biraz aşağı geldi ve yüzde 3,2 olarak açıklandı. Fiyat artış hızındaki yavaşlama, hükümetin yüksek enflasyonun etkisini hafifletmek için aldığı önlemlerin etkisiyle oldu.

BoJ'un yeni başkanı Kazuo Ueda, geçtiğimiz günlerde enflasyonun Bankanın yüzde 2 hedefinin altına düşmesini beklediğini söyledi.

Taze gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonda ise artış yaşandı. Bir önceki ay yüzde 3,5 seviyesinde olan taze gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları geçen ay yüzde 3,8 seviyesine çıktı.

Aylık bazda manşet ve gıda hariç tüketici fiyatları yüzde 0,3 artarken, taze gıda ve enerji hariç artış yüzde 0,5 olarak belirlendi.

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