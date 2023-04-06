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Japonya'da askeri helikopter kayboldu. İçinde 10 personelin bulunduğu açıklandı

Japonya'da içinde 10 kişinin bulunduğu helikopter kayboldu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada helikopterle irtibatın Miyakojima Adası yakınlarında kesildiği belirtildi

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 15:11
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Japonya Savunma Bakanlığı açıkladı: Askeri helikopter radardan kayboldu

Japonya'da askeri helikopter kayboldu. İçinde 10 personelin bulunduğu açıklandı
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Japonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaybolduğu açıklandı.Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kara Öz Savunma Kuvvetlerine (GSDF) ait askeri helikopter, güneybatıdaki Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası'nın 18 kilometre güneybatısında, yerel saatle 16.30 sularında radardan kayboldu.

GSDF'nin Kumamoto eyaletindeki Takayubaru askeri üssüne ait UH-60JA tip çok amaçlı helikopterde 2 pilot, 2 teknisyen ve 6 personel bulunuyordu.

Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Japonya Sahil Güvenliği, helikopteri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.(AA)


 

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