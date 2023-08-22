Japonya cinsel suçlularının kreş ve okullarda çalışmasını yasaklayacak

Editör: Ersoy Özdem

Japonya'nın kreşler, anaokulları ve okullarda çalışmak üzere başvuruda bulunanların hüküm giymiş cinsel suçlu olmadığını doğrulamak için bir hükümet sistemi kullanmasını zorunlu kılmayı planladığı açıklandı.

İngiltere'nin İfşa ve Engelleme Hizmeti sertifikasına benzeyen sistem, Japonya'daki öğretmenler ve bebek bakıcıları tarafından yapılan cinsel istismarı içeren bir dizi vakaya yanıt olarak Çocuk ve Aileler Dairesi'ndeki uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından tartışılıyor.

Yapılan açıklamada, ajansın ilgili yasa tasarısını bu sonbaharda parlamento oturumuna sunmayı planladığını söylendi.

Japonya'da öğretmenlere ve çocuk bakımı çalışanlarına yönelik ruhsatlandırma işlemleri farklı devlet daireleri tarafından denetleniyor ve bu da yetkililerin cinsel suç geçmişi olan bir kişinin, çocukları içeren meslekler arasında geçiş yapmasını engellemesini zorlaştırıyor.

Kaynaklar, öngörülen sistem kapsamında, bir kamu kuruluşunun, başvuranın hüküm giymiş bir cinsel suçlu olmadığını kanıtlayan bir sertifika vereceğini söyledi.

Ebeveynler ve çocuk destek grupları da böyle bir sistemin kurulması yönünde hükümeti destekliyor. Ancak bazı uzmanlar, bunun Anayasa kapsamında korunan mahremiyet haklarını ve kişinin mesleğini seçme özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri sürerek durumu eleştirdi.