Japonya Türkiye karşısında 3-2 önde

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor.

Japonya Türkiye karşısında 3-2 önde

Belçika'da Cegeka Arena'da 15.23'te başlayan maçta ilk gol 15. dakikada geldi.

Japon futbolcu Atsuki Ito takımını 1-0 öne geçirdi.

Maalesef top ağlarda. Japonya, Atsuki Ito'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Ceza alanı önünde topla buluşan Ito, sol ayağıyla tam doksana vurdu. Uğurcan başarılı olamadı.

Dakika 28!

Maalesef top yine ağlarımızda

GOL Keito Nakamura

Yusuf Sarı kendi kazandığı topta kaleyi yokladı ancak top kaleci Kosuke Nakamura'da kaldı

Dakika 35

Sağ kanattan gelişen atakta Maikuma'nın attığı pas sonrası ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nakamura yerden sol köşeye vurduğu şut ağlarımızda durum 3-0

Dakika 44

Serbest vuruştan açılan orta sonrası çıkan karambolde kafayı vuran Ozan Kabak farkı 2'ye indirdi.

Dakika 60

Japonya defansından seken topu önünde bulan Bertuğ Yıldırım topu ağlarla buluşturdu.

HAKEM HOLLANDALI

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, puanını 10'a çıkarmıştı. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda 'bay' geçtiği bu haftayı ise Japonya ile yapacağı hazırlık maçıyla değerlendiriyor.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstleniyor.

A Milli Takımın 11'i: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım.

Japonya: Nakamura, Taniguchi, Ito Hiroki, Machida, Maikuma, Doan, Furuhashi, Nakamura, Ito Atsuki, Tanaka, Kubo

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp Güncel
Sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp
Engellilerin karşılaştıkları zorlukları deneyimlediler Güncel
Engellilerin karşılaştıkları zorlukları deneyimlediler
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı Güncel
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı
Uğur Dündar Enver Aysever'e zehir gibi sözler söyledi. Artık her şey ortalığa döküldü Güncel
Uğur Dündar Enver Aysever'e zehir gibi sözler söyledi. Artık her şey ortalığa döküldü
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Güncel
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Piyasa Kahini İslam Memiş dolar tahminini açıkladı, stüdyo buz kesti: KKM'den çıkanlara iki alternatif Ekonomi
Piyasa Kahini İslam Memiş dolar tahminini açıkladı, stüdyo buz kesti: KKM'den çıkanlara iki alternatif
Otomobiller galeride eskiyor. 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor Güncel
Otomobiller galeride eskiyor. 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor