Japonya Türkiye karşısında 3-2 önde

Belçika'da Cegeka Arena'da 15.23'te başlayan maçta ilk gol 15. dakikada geldi.

Japon futbolcu Atsuki Ito takımını 1-0 öne geçirdi.

Maalesef top ağlarda. Japonya, Atsuki Ito'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Ceza alanı önünde topla buluşan Ito, sol ayağıyla tam doksana vurdu. Uğurcan başarılı olamadı.

Dakika 28!

Maalesef top yine ağlarımızda

GOL Keito Nakamura

Yusuf Sarı kendi kazandığı topta kaleyi yokladı ancak top kaleci Kosuke Nakamura'da kaldı

Dakika 35

Sağ kanattan gelişen atakta Maikuma'nın attığı pas sonrası ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nakamura yerden sol köşeye vurduğu şut ağlarımızda durum 3-0

Dakika 44

Serbest vuruştan açılan orta sonrası çıkan karambolde kafayı vuran Ozan Kabak farkı 2'ye indirdi.

Dakika 60

Japonya defansından seken topu önünde bulan Bertuğ Yıldırım topu ağlarla buluşturdu.

HAKEM HOLLANDALI

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, puanını 10'a çıkarmıştı. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda 'bay' geçtiği bu haftayı ise Japonya ile yapacağı hazırlık maçıyla değerlendiriyor.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstleniyor.

A Milli Takımın 11'i: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım.

Japonya: Nakamura, Taniguchi, Ito Hiroki, Machida, Maikuma, Doan, Furuhashi, Nakamura, Ito Atsuki, Tanaka, Kubo