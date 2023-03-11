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Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

Japonya’nın kuzeydoğusunda bulunan Tohoku bölgesinde 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunamide yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 17:56
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Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı
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11 Mart 2011'deki deprem ve tsunami felaketinin 12. yılında başkent Tokyo dahil ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen anma törenlerinde sirenler çalındı.

Fukuşima Eyalet Valiliğinin düzenlediği anma törenine katılan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima başta olmak üzere Tohoku bölgesi genelinin inşası için Japon hükümetinin tüm gayreti göstereceği sözünü verdi.

Tohoku genelindeki tahliye emirlerinin kaldırılması sürecindeki ilerlemeye dikkati çeken eden Kişida, bu ilerlemenin Fukuşima'nın yeniden kalkınmasının işareti olduğunu belirtti.

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

9 büyüklüğündeki deprem

2011'de Miyagi eyaleti açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami sonucu bölge genelinde 15 bin 900 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 500'den fazla kişi kaybolmuştu.

Afetin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime nedeniyle santrali çevreleyen yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.

Kasım 2022 itibarıyla tahliye emirleri kaynaklı yerinden edilen kişilerin sayısının 30 binden fazla olduğu biliniyor.

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