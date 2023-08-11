Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYNAK: AA
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hokkaido olduğunu açıkladı.

USGS, depremin yerin 39,3 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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