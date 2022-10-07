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Japon Başbakan Kişida, oğlunu, yönetici sekreteri tayin etti

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio, en büyük oğlunu, kendine yönetici sekreter olarak görevlendirdi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:08
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Japonya'da Başbakan Kişida Fumio en büyük oğlu 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu yönetici sekreteri olarak atadı

Japon Başbakan Kişida, oğlunu, yönetici sekreteri tayin etti
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Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, görev döneminin birinci yılını doldururken 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu, yönetici sekreteri olarak atadı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, atama kararının, "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini açıkladı.

Ana muhalefetin tepkisini çeken karara yönelik Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Tamaki Yuiçiro, Kişida'nın akrabalarına yönelik "kayırmacılığını gösterdiğini" söyledi.

Japon Mitsui & Co. firmasının eski çalışanı Kişida Şotaro'nun, Mart 2020'den beri, babasının ofisinde çalıştığı biliniyor.

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