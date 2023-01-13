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Kayağa giden grubun üzerine çığ düştü: 1 ölü

Japonya’daki Yotei Dağı'nda kayak yapmaya giden 10 kişilik bir grubun üzerine çığ düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 18:01
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Japonya’da kayağa giden grubun üzerine çığ düştü: 1 ölü

Kayağa giden grubun üzerine çığ düştü: 1 ölü
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Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bulunan Yotei Dağı'nda kayak tatili kötü bitti. Yerel saatle 14.30 sıralarında yabancı bir gruptan polise gelen telefonda çığ düştüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi ve kurtarma ekibi sevk edildi. Arkadaşları tarafından karın altından çıkarılan ve bilinci kaybeden 30'lu yaşlardaki bir kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayak yapmak üzere bölgede bulunduğu öğrenilen 10 kişilik grubun 9 üyesi çığ felaketinden kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgedeki çığın, bugün gözlenen 8 dereceye varan yüksek sıcaklık değerleri nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Yetkililer uyardı: "Yarın da risk var"

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin kuzey kesimlerinde yarın da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerleri beklendiği konusunda halkı uyararak muhtemel çığ felaketlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. (AA)

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