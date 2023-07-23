Japonya'da trende bıçaklı saldırı

Japonya’nın Osaka eyaletinde bir trende gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Japonya'da trende bıçaklı saldırı

Japonya'nın Osaka eyaletinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Nankai Elektrikli Demiryolu hattında seyreden bir trende bulunan bıçaklı saldırgan, yerel saatle 10.25 sıralarında üzerinde taşıdığı 3 bıçakla çevredekilere saldırdı.

Olayın ardından tren Rinku-Town İstasyonu'nda dururken, personelin ihbarı üzerine istasyona çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 1'i tren personeli 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Kazuya Shimizu isimli 37 yaşındaki saldırgan ise istasyondaki tren platformunda bir süre polise direnmeye çalıştıktan sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

GÜNEY KORE’DE DE 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz Cuma günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de de bıçaklı saldırı dehşeti yaşanmıştı. Metro istasyonuna yakın bir sokakta bıçakla çevredekilere saldıran şüpheli, 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.

aw941135-03.jpg

Öne Çıkanlar
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Son Haberler
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor Ekonomi
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
D-100'de şerit değiştirme gerginliği. Otobüs şoförü otomobile su şişesi fırlattı Güncel
D-100'de şerit değiştirme gerginliği. Otobüs şoförü otomobile su şişesi fırlattı
Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası Keşfet
Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı Yazarlar
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Elis Özbay dünya şampiyonu oldu Spor
Elis Özbay dünya şampiyonu oldu
Rusya'dan Odessa'ya saldırı: 1 ölü Dünya
Rusya'dan Odessa'ya saldırı: 1 ölü