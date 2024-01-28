Japonya'da yabancı işçi sayısı 2 milyonu geçti

Japonya’daki yabancı işçi sayısının ilk defa 2 milyonu geçtiği belirtildi. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkede çalışan yabancı işçilerin sayısını güncelledi ve bu sayının 2 milyon 48 bin 675 olduğunu açıkladı.

Bu rakam, önceki yıla göre %12,4’lük bir artış anlamına gelirken, ilk defa 2 milyon barajını aştığı belirtildi. Ayrıca, yabancı işçilerin çalıştığı iş yerlerinin sayısı da 19 bin 985 artarak 318 bin 775’e ulaştı.

Yabancı işçilerin en yoğun olduğu bölgeler sırasıyla başkent Tokyo, Aiçi eyaleti ve Osaka metropolü olarak açıklandı. Yabancı işçiler arasında, %25,3 ile Vietnam vatandaşları ilk sırada yer alıyor.

Ülke genelinde 518 bin 364 Vietnamlı, 397 bin 918 Çinli ve 226 bin 846 Filipinli işçinin bulunduğu açıklanırken, yabancı işçilerin en çok istihdam edildiği sektörler ise imalat ve inşaat sektörleri.

Yaşlanan nüfus ve çeşitli sektörlerdeki iş gücü eksikliği nedeniyle, Japonya’nın yabancı işçilere olan talebinin artması bekleniyor.