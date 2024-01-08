Japonya’daki 7.6’lık depremde ölü sayısı 161’e yükseldi

Kaynak: İHA
Japonya’daki 7.6’lık depremde ölü sayısı 161’e yükseldi
Japonya’nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 161’e, yaralı sayısı 565’e yükseldi.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen ve Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin 8’nci gününde can kaybı 161’e yükseldi. Yaralı sayısını 565 olarak açıklayan yetkililer tarafından haber alınmayan 103 kişiyi arama çalışmalarının bugün de devam ettiği aktarıldı. Depremde zarar gören bina sayısının ise bin 401 olduğu açıklandı. Yaklaşık 28 bin kişinin kurulan geçici barınaklarda kaldığı ifade edilirken, Ishikawa ve Toyama eyaletlerindeki bazı bölgelerde elektrik ve su kesintilerinin devam ettiği öğrenildi.

UZMANLAR UYARDI

Deprem bölgesinin bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekipleri tarafından devam ettirilen arama kurtarma ve yardım çalışmalarını zorlaştırırken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ağır hasar gören evlerin ise biriken kar sebebiyle yıkılabileceği uyarısında bulundu.

Diğer yandan, uzmanlar önümüzdeki 1 ay boyunca bölgeyi 5 ve üzeri büyüklükte depremlerin vurabileceği uyarısında bulunuyor.

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