Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 213'e çıktı

Kaynak: AA
Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 213'e çıktı
Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 213'e yükseldi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 213'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada 25 bini aşkın kişinin 400 tahliye noktasında konakladığı, kapanan yollar sebebiyle 3 bin 100 kişinin mahsur kaldığı ve 60 bine yakın binada elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 567 kişinin tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 52 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Merkezi hükümet, deprem bölgesinde mahsur kalanlara yönelik çevre eyaletler Fukui, Toyama ve Niigata'da toplamda 10 bin kişilik konaklama noktası hazırlayacağını açıkladı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.

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