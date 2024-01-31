Japonya’daki termik santralde korkutan patlama

Japonya'nın Aichi eyaletinde bulunan Taketoyo Termik Santrali'nde patlama oldu. Yerel saatle 15:00 sıralarında bölge sakinlerinin patlama olduğu ihbarından sonra tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sebebiyle santralin kömür taşıma bandında yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İlk tespitlere göre ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

Patlama hakkında soruşturma başlatıldı.

2022 yılında faaliyete geçen Taketoyo Termik Santrali, Tokyo Electric Power (TEPCO) ve Chubu Electric Power şirketlerinin ortaklaşa sahibi olduğu JERA adlı firma tarafından işletiliyor.