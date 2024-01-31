Japonya’daki termik santralde korkutan patlama

Kaynak: İHA
Japonya’daki termik santralde korkutan patlama
Japonya'nın Aichi eyaletindeki bir termik santralde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Japonya'nın Aichi eyaletinde bulunan Taketoyo Termik Santrali'nde patlama oldu. Yerel saatle 15:00 sıralarında bölge sakinlerinin patlama olduğu ihbarından sonra tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sebebiyle santralin kömür taşıma bandında yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İlk tespitlere göre ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

Patlama hakkında soruşturma başlatıldı.

2022 yılında faaliyete geçen Taketoyo Termik Santrali, Tokyo Electric Power (TEPCO) ve Chubu Electric Power şirketlerinin ortaklaşa sahibi olduğu JERA adlı firma tarafından işletiliyor.

aw131735-03.jpg

aw131735-01.jpg

Son Haberler
Evli olanlar unutkanlığı unutuyor. Bekalara kötü haber Sağlık
Evli olanlar unutkanlığı unutuyor. Bekalara kötü haber
Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta bir sakatlık daha Spor
Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta bir sakatlık daha
Ata et ite ot vermek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ata et ite ot vermek deyimi ne anlama geliyor?
Rusya’da orduyu itibarsızlaştıran kişilerin mal varlıklarına el konulacak Dünya
Rusya’da orduyu itibarsızlaştıran kişilerin mal varlıklarına el konulacak
Mehmet Şimşek turizm hedefini açıkladı Ekonomi
Mehmet Şimşek turizm hedefini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin’in Bakü temasları devam ediyor Gündem
Milli Eğitim Bakanı Tekin’in Bakü temasları devam ediyor
Termometreler eski 31'i gösterdi. Kent buz kesti. Kaşları ve kirpikleri dondu Gündem
Termometreler eski 31'i gösterdi. Kent buz kesti. Kaşları ve kirpikleri dondu