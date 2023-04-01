ABD-Çin çip krizi: Japonya'dan ekipman ihracatında kısıtlama planı

Editör: Büşra İlaslan

Japonya bazı bilgisayar çipi ihracatlarına kısıtlamalar getirmeyi planladığını duyurdu. Söz konusu tedbirler, 23 tür yarı iletken üretim ekipmanında geçerli olacak.

Askeri donanımdan cep telefonlarına kadar hemen her şeye güç sağlayan yarı iletkenler, ABD ile Çin arasındaki krizin merkezini oluşturuyor.

Cuma günü açıklamada bulunan Japonya ticaret ve sanayi bakanlığı Çin veya ABD'ye herhangi bir atıfta bulunulmadı ancak "Uluslararası barış ve istikrara katkıda bulunmak için teknolojik bir ulus olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz." dendi.

Söz konusu karar, Temmuz ayında uygulanması öngörülerek kamuoyunun görüşüne sunulacak..

Japonya Ticaret Bakanı Yasutoshi Nishimura, basına yaptığı açıklamada bu konusu kararın ABD kısıtlamalarıyla koordine edilmediğini ifade etti.

"İhracatımız askeri kullanım için yeniden tahsis edilmiyorsa, ihracata devam edeceğiz." diyen Nishimura, şirketler üzerindeki etkinin sınırlı olacağına inandıklarını ifade etti.

Açıklama, Japonya dışişleri bakanı Yoshimasa Hayashi'nin hafta sonu Pekin'e ziyareti sebebiyle geldi.

Hayashi, Çinli mevkidaşı Qin Gang ile görüşmesinin amacını "yapıcı ve istikrarlı bir ilişki oluşturmak için dürüst ve samimi bir tartışma için" diye açıkladı.

Japonya'nın bilgisayar çipi ihracatlarındaki kısıtlamaları, Tokyo Electron ve Nikon gibi büyük teknoloji şirketlerinin sağlandığı ekipmanlarda da geçerli olacak.