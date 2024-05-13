Japonya’dan PKK’ya tokat. Meclis harekete geçti

Japonya'da Liberal Demokrat Partisi üyesi Hitoshi Matsubara, PKK terör örgütünün ülke içindeki faaliyetlerini Temsilciler Meclisi'ne taşıdı. Mecliste, PKK'ya fon sağlayan kişi ve kuruluşlar ile ilgili önemli adımlar atıldığı ifade edildi.

Japon gazeteci Ishii Takaaki de, Japon hükümetinin terör örgütünün varlıklarının dondurulması hakkındaki yasayı onayladığını aktardı. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Uluslararası terör örgütlerinin kendi ülkelerinde gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlere Japonya'nın çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini keydederek bir ülke ya da bölgedeki olayları dikkatle izlemeleri gerektiğini vurguladı.

PKK'nın Japonya'da faaliyet gösterme ihtimalini caydırma konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kamikawa, “Bunu dikkatle takip etmemiz gerekiyor” dedi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ise “Daha önce de belirttiğim üzere, PKK, Uluslararası Terörist Mal Varlığının Dondurulması Kanunu uyarınca mal varlığının dondurulması gibi tedbirlere tabi olan uluslararası bir terör örgütü olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu ve kanun uyarınca, örgütün yurt içi işlemlerde mal varlığının dondurulmasına tabi olduğunu belirtti.

PKK’nın Japonya’daki faaliyetlerine yönelik tedbirler alınacağı iletildi.