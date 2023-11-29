62 kişinin malvarlığı ‘PKK'ya finansman sağlamak' gerekçesiyle donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzası ile yayımlanan karara göre, "PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı" ifadesiyle, 62 kişi ile 20 vakıf ve dernek gibi tüzel kişinin malvarlığı donduruldu.

Uygulamanın 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında olduğu belirtilen kararda, Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca Ankara Ceza Mahkemelerine itiraz edilebileceği belirtildi.

Malvarlığı dondurulan tüzel kişiler Avusturya, İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Japonya, İtalya, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya faaliyet gösteriyor.