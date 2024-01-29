Japonlar PKK’ya karşı sokağa döküldü. Japonya'da PKK sempatizanlarına büyük tepki

PKK terör örgütü Japonya'da yapılanma çalışmalarında devam ediyor. Japon halkı ülkesinde "kültür kurumu" adı altında faaliyet yürüten örgüt sempatizanlarına karşı yürüyüş düzenledi.

olan Japon gazeteciler de daha önce PKK terör örgütü yapılanmasından rahatsız olan kesimin sesini duyurmak için konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"ÜLKEMİZDE KÜRT GÖÇMEN İSTEMİYORUZ"

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan yürüyüşe çok sayıda Japon vatandaşı katıldı. Japon polislerin de yoğun olduğu mitingte Japonlar, "Ülkemizde Kürt göçmen istemiyoruz. İmparatora saygı gösterin. Japonya, Japonlar içindir" ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AİT SEMBOLLER MEYDANDA

Japon Gazeteci Ishii Takaaki ise ülkesindeki PKK yandaşlarının örgütlenme faaliyeti yürüttüklerini tek tek anlatmıştı.

Takaaki konuya ilişkin açıklamasında, "Japonya'da Kürt halkı Saitama vilayetindeki bir parkta Nevruz adlı bir festival düzenlemeyi planlıyor. 2023 festivalinde terör örgütü PKK'nın bayrağını ve lideri Öcalan'ın fotoğrafını taşıdılar. Bir gazeteci olarak Japon yetkililere seslendim ve terör örgütlerinin faaliyet göstermesinin tuhaf olduğunu bildirdim" sözleriyle PKK sempatizanlarının yapılanmasını açıklamıştı.