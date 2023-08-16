Japonya'yı vuran Lan Tayfunu nedeniyle yaralananların sayısı 49'a çıktı

Japonya'nın merkezini ve batı kesimlerini etkisi altına alan Lan Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgarlar sebebiyle yaralananların sayısı 49'a yükseldi.

KAYNAK: AA
Japonya'yı vuran Lan Tayfunu nedeniyle yaralananların sayısı 49'a çıktı

Kyodo News'in haberine göre, Lan Tayfunu Japonya'nın merkezi ve batısında şiddetli yağışlara yol açarken, olumsuz hava şartları nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde yaşanan aksamalar devam ediyor.

Japonya Yangın ve Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, Lan Tayfunu nedeniyle şimdiye kadar 49 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkenin batısındaki Tottori kentinde, şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları ve iki köprünün çökmesi sonucu birçok kişinin bölgede mahsur kaldığı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokyo, Osaka, Nagoya, Okayama istasyonlarındaki yüksek hızlı tren seferleri askıya alındı.

Central Japan Railway Co. (JR Tokai) ve Batı Japonya Demir Yolları (JR West), dün ülkenin batı vilayetlerindeki tren seferlerini durdurmuştu.

Lan Tayfunu nedeniyle hava trafiğinde yaşanan aksaklıklar devam ederken, dün 560'tan fazla uçuş iptal edilmişti.

Japonya Devlet Televizyonu NHK dün Hyogo, Osaka, Kyoto, Şiga ve Wakayama vilayetlerinde etkisini gösteren tayfun nedeniyle 20 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Öne Çıkanlar
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu
Hareketlerinden şüphelenilen şahsın üst aramasında uyuşturucu yakalandı Güncel
Hareketlerinden şüphelenilen şahsın üst aramasında uyuşturucu yakalandı
Hindibanın çok az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
Hindibanın çok az bilinen yararları
Ot yangını depoyu küle çevirdi Güncel
Ot yangını depoyu küle çevirdi
Hiç hastalanmak istemez misiniz Sağlık
Hiç hastalanmak istemez misiniz
Dimitri Payet'in yeni adresi belli oldu Spor
Dimitri Payet'in yeni adresi belli oldu
Kaç PKU’lu bebek var Sağlık
Kaç PKU’lu bebek var