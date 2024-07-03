Jennifer Lopez sokakta soyundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jennifer Lopez sokakta soyundu

Dünyada ünlü yıldız Jennifer Lopez'in sokakta soyunması gündemi sarstı.

Jennifer Lopez, fazla kilolarından kurtulmuştu.

Ünlü yıldız bunu göstermek istercesine sokakta soyunduğu görüntüler gündemi sarstı.

Seksi sahne şovlarıyla olay olan Lopez, Kaliforniya’da bunu yaptı.

Güzel yıldız, çocukları Max ve Emme’yi dans kursuna götüren birara yürürken tişörtünü çıkarıp yeniden giydiği görüldü.

45 yaşındaki Jennifer Lopez’in sıkı karın kasları dikkatlerden kaçmadı.

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JENNİFER LOPEZ KİMDİR?

Jennifer Lopez, 24 Temmuz 1969'da New York'un Bronx bölgesinde doğmuş, Amerikalı bir aktris, şarkıcı, dansçı ve iş kadını.

Sanat dünyasında J.Lo olarak da tanınan Lopez, Hollywood'da Latin Amerikalılar için kapıları açan ve Latin pop müziğinin yükselişine öncülük eden en etkili eğlence figürlerinden biri olarak kabul edilir.

Kariyerine dansçı olarak başlayan Lopez, 1991 yılında "In Living Color" adlı skeç komedi dizisinde Fly Girl olarak televizyonda ilk kez göründü.

Daha sonra "Selena" (1997), "Anaconda" (1997) ve "Out of Sight" (1998) filmlerindeki başrolleriyle tanınan ve en yüksek ücretli Latin aktris unvanını kazanan Lopez, 1999 yılında çıkardığı "On the 6" adlı albümüyle müzik dünyasına adım attı.

2001 yılında ikinci albümü "J.Lo" ve romantik komedi filmi "The Wedding Planner" ile aynı anda ABD'de bir numaralı albüm ve filmi olan ilk kadın oldu.

Romantik komedilerde rol almaya devam eden Lopez, "Maid in Manhattan" (2002), "Shall We Dance?" (2004) ve "Monster-in-Law" (2005) gibi filmlerle tanındı.

2002 yılında iki albüm çıkaran Lopez, "J to tha L–O! The Remixes" ile ABD Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselen ilk remix albümüne imza attı.

Kariyerinde bir dönem düşüş yaşayan Lopez, "Rebirth" (2005) ve "Como Ama una Mujer" (2007) albümleriyle geri döndü; sonuncusu, bir İspanyolca albüm için ilk hafta satış rekorlarını kırdı.

2011 yılında "American Idol" programında jüri üyesi olarak dikkatleri üzerine çeken Lopez, "Love?" adlı albümünü yayınladı.

2010'ların sonlarında bir konser rezidansı gerçekleştirdi, "Shades of Blue" (2016–2018) adlı polisiye drama dizisinde rol aldı, "World of Dance" (2017–2020) programında jüri üyeliği yaptı ve "Hustlers" (2019) filmindeki performansıyla eleştirmenlerden övgü aldı.

80 milyondan fazla kayıt satışıyla Lopez'in en başarılı single'ları arasında "If You Had My Love", "Waiting for Tonight", "Let's Get Loud", "Love Don't Cost a Thing", "I'm Real", "Ain't It Funny", "Jenny from the Block", "All I Have", "Get Right" ve "On the Floor" bulunmakta.

Hollywood Walk of Fame'de bir yıldıza, Billboard Icon Ödülü'ne ve Michael Jackson Video Vanguard Ödülü'ne sahip olan Lopez, pop kültürü üzerinde moda, markalaşma ve ana akım güzellik standartlarını değiştirme yoluyla etkisini sürdürmekte.

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