Jennifer Lopez ve Ben Affleck barıştı mı? Boşanma davası öncesi kafaları karıştıran buluşma

Ünlü çift boşanma sürecinde olmalarına rağmen hala birlikte zaman geçiriyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü, Beverly Hills, Kaliforniya'da bulunan Beverly Hills Hotel'de çocuklarıyla brunch yaparken samimi anlarıyla dikkat çektiler. İkilinin ayrılığı gündemde olmasına rağmen, el ele tutuşup öpüştükleri anlar basına yansıdı. Ünlü çiftin çocukları da bu anlara şahit oldu, ancak onların farklı bir masada oturduğu görüldü. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Lopez ve Affleck boşanma sürecinde olsalar bile aralarındaki bağ devam ediyor gibi görünüyor.

Çiftin samimi anları, bir kaynağın dünyanın önde gelen magazin haber sitelerinden Page Six'e verdiği bilgilerle daha da netlik kazandı. Kaynak, "Ben ve JLo şu anda Beverly Hills Hotel'deki Polo Lounge'da el ele tutuşup öpüşüyorlar. Çocuklar da yanlarında ama ayrı bir masada duruyorlardı" ifadeleriyle durumu özetledi. Ancak Lopez ve Affleck’in temsilcilerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Çiftin bu görüntüleri, boşanmalarına rağmen duygusal bağlarının hala güçlü olduğuna işaret ediyor.

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Çiftin brunch sırasında sade ama şık kıyafet tercihleri de dikkat çekti. Lopez, siyah uzun kollu bir bluz ve kloş kesimli koyu renk kot pantolon giymişken, Affleck ise mavi düğmeli bir gömlek ve kot pantolonla kombinlediği Nike marka spor ayakkabılarıyla daha rahat bir görünüm sergiledi. Ancak en çok dikkat çeken detay, Affleck'in parmaklarındaki yüzükler oldu. 55 yaşındaki Affleck’in serçe parmağında nişan yüzüğünü ve nikah parmağında 'Jennifer' yazılı yüzüğünü hala takıyor olması, çiftin ilişkisine dair bazı soruları gündeme getirdi.

Brunch sırasında sadece Lopez ve Affleck değil, çocukları da onların yanında yer aldı. Affleck’in önceki evliliğinden olan çocukları 15 yaşındaki Seraphina ve 12 yaşındaki Samuel ile Lopez’in Marc Anthony ile olan evliliğinden doğan 16 yaşındaki ikizleri Emme ve Max de bu aile buluşmasında yer aldı. Tüm çocuklar, brunch için Beverly Hills Hotel’e giriş yaparken fotoğraflandı. Bu aile buluşması, Affleck’in eski eşi Jennifer Garner’ın çocuklarıyla otelden ayrılmasından hemen sonra gerçekleşti. Garner, brunch sonrasında çocuklarıyla otelden çıkarken görüntülendi.

Bu dikkat çekici buluşma, Jennifer Lopez'in Georgia'da Ben Affleck ile evliliklerinin ikinci yıldönümünden yaklaşık bir ay sonra boşanma davası açmasının ardından geldi. Lopez’in, boşanma başvurusunda "uzlaşmaz farklılıklar" sebebiyle ayrılma kararı aldığını belirttiği biliniyor. Ayrıca Lopez, ayrılık tarihini de 26 Nisan olarak gösterdi. Çiftin boşanma süreci, evliliklerinin başından itibaren basının dikkatini çekmişti, ancak bu son gelişmelerle birlikte daha da fazla konuşulmaya başlandı.

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Lopez, boşanma başvurusunun ardından yasal ismini geri almak için mahkemeye başvurdu. Ağustos ayında, Temmuz 2022'de Affleck ile evlendikten sonra aldığı "Jennifer Lynn Affleck" adını bırakarak, doğum adı olan "Jennifer Lynn Lopez"i geri almak için resmi başvuruda bulundu.

Çiftin boşanma sürecindeki diğer önemli bir detay ise, evlilik sözleşmesi imzalamamış olmaları. Bu durum, Temmuz ayında 68 milyon dolara satışa çıkardıkları Beverly Hills'teki lüks malikanelerinin ve diğer mal varlıklarının paylaşımı konusunda sorunlar yaşayabileceklerini gösteriyor. Evlilik süresince edindikleri malların nasıl bölüşüleceği, çiftin boşanma sürecinin merak edilen yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Boşanma davasının açılmasından bu yana, Affleck’in Kick Kennedy ile zaman geçirdiği iddiaları da basına yansıdı. Öte yandan Affleck, boşanma sonrası Pacific Palisades'te 20 milyon dolarlık yeni bir malikaneye taşındı. Lopez ise hala yeni bir ev arayışında. Bu süreç, çiftin bireysel hayatlarına nasıl devam edecekleri konusunda birçok spekülasyona neden oluyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in evlilikleri, büyük bir aşk hikayesi olarak başlamış ve birçok iniş çıkış yaşamıştı. Şimdi, boşanma sürecinin nasıl sonuçlanacağı, hayranları ve basın tarafından yakından takip ediliyor. İkili arasındaki sevgi ve saygı hala devam ediyor gibi görünse de, evliliklerini resmi olarak sonlandırma süreci devam ediyor. Çiftin boşanma davası ve mal varlığı paylaşımı konusundaki gelişmeler, önümüzdeki dönemde gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.