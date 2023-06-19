Jennifer Lopez imaj değiştirdi. Evliliğinde kara bulutların dolaştığı iddia edilmişti

Geçtiğimiz sene üç gün süren büyük bir düğün yaparak ABD'li aktör Ben Affleck (50) ile dünyaevine giren şarkıcı ve oyuncu Jenniffer Lopez'in evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

The Mirror'da yer alan habere göre; Closer'a konuşan kaynaklar, ikilinin maddi konularda tartışmaya başladıklarını söylemişti.

"Ben, bir süredir Jen'in harcamalarına yetişemediğinden ve aslında yetişmek gibi bir mecburiyetinin olmadığından yakınıyor. Bu, onların en büyük sorunlarından biri. Ben de kendini şımartmaktan keyif alıyor ama Jen bunu yepyeni bir seviyeye taşıyor" diyen, ismi paylaşılmayan kaynaklar; şöyle devam etmişti:

''Jennifer sürekli mega yatlar ve lüks arabalar satın alıyor. Ben'in bu konuda söz hakkı yok''

İMAJ TAZELEDİ

Jennifer Lopez, tüm bu iddiaların ardından yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

247 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni halini paylaşan 53 yaşındaki Lopez'e, binlerce beğeni ve yorum geldi.