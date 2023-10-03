Jennifer Lopez'den itiraf! İkizlerini doğurduktan sonra değişen vücuduyla nasıl yüzleştiğini anlattı

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, anne olduktan sonra yaşadıkları hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Jennifer Lopez'den itiraf! İkizlerini doğurduktan sonra değişen vücuduyla nasıl yüzleştiğini anlattı

54 yaşındaki pop yıldızı Jennifer Lopez, 2008 yılında doğurduğu ikiz çocukları Max ve Emme’nin ardından vücuduyla ilgili son derece güvensiz hissettiğini itiraf etti.

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Pazar günü Los Angeles’ta, kişisel antrenörü Tracey Anderson’a Gündüz Güzellik Ödülleri’nde Fitness’ta Üstün Başarı ödülünü takdim eden güzel yıldız, sahnedeyken doğumun ardından kendisini vücudu hakkında daha iyi hissetmeye nasıl motive ettiğini anlattı.

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“Şimdiki halimi kucaklamak için kendimin geçmiş versiyonlarını gözden geçiriyorum” diyen Lopez, “Yıllar boyunca vücudumun her versiyonunu sevmem ve kendi hayatımla ihtiyaçlarım değiştikçe yükselmeye devam etmem için Tracy’nin bana ne kadar ilham verdiğini ve cesaretlendirdiğini hatırladım.” diye ekledi.

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Her zaman fit ve formda görüntüsü ile dikkat çeken pop yıldızı, çocuklarını 2004-2024 yılları arasında evli kaldığı Latin şarkıcı Marc Anthony ile paylaşıyor.

Lopez, 2022 yılında, 20 yıl önce nişanlanıp ayrıldığı ünlü aktör Ben Affleck ile dünya evine girdi.


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