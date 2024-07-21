Jeotermal enerji nedir?

Jeotermal enerji, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. İnsanlar binlerce yıldır jeotermal enerjiden faydalanarak pişirme, ısıtma ve kaplıca gibi alanlarda kullanmaktadır. Bu enerji türü, 1900'lü yılların başında elektrik üretimi amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır. İlk ticari jeotermal enerji santrali 1911 yılında Prens Piero Ginori Conti tarafından İtalya'da inşa edilmiştir.

Gelişen teknolojiyle birlikte jeotermal enerji kullanımı daha verimli hale gelmiş ve düşük maliyetli bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Dünya genelindeki jeotermal kaynaklar, teorik olarak insanlığın enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeydedir. Devlet teşvikleri ve yeni teknolojilerle birlikte, jeotermal enerji üretimi önemli bir enerji kaynağı haline gelmektedir.

Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli yüksek bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Avrupa'da jeotermal enerji potansiyeli bakımından birinci, dünya genelinde ise kurulu güç açısından dördüncü sıradadır. Jeotermal enerjiyle elektrik üretimi yapan önde gelen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Filipinler, Türkiye ve İzlanda yer almaktadır.