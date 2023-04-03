'Bırakın Jesus'u nereye gidiyorsa gitsin'

Jorge Jesus dünya çapında bir teknik direktör.

Avrupa ve Güney Amerika futbolunda saygın bir yeri var.

O yüzden lakabı Mister.

Yani Bay Jesus.

Fenerbahçe için sezon başı çok iyi bir seçimdi.

Lige nasıl başladığını hatırlayın.

Takım çatır çatır futbol oynuyor, sağanak gibi gol yağdırıyordu.

Genel kanı, Fenerbahçe'nin bu hızla şampiyonluğu çok erken ilan edeceği yönündeydi.

Sarı Lacivertliler tam istim üzerindeyken Dünya Kupası girdi araya.

Brezilya Milli Takımı turnuvada başarılı olamayınca, Teknik Direktör Tite gönderildi ve yerine Jorge Jesus'un ismi geldi gündeme.

O günden sonra bir haller oldu bizim Portekiz'liye.

Fenerbahçe kazanamaz olunca, Jesus kırmızı kartlarla tribüne abone oldu.

Maçların ikinci yarılarında sahaya sürdüğü futbolcularla galibiyete ulaşan Jesus, o günden sonra oyunu okuyamaz oldu.

Özellikle derbi maçlarda akıl almaz hatalar yaparak, farklı yenilgilerle puana hasret kaldı.

Dünya Kupasının ardından Güney Amerika basınında aylardır manşetlerden inmiyor ismi.

Belli ki, Jesus'un aklı fikri Brezilya Milli Takımında.

İsmi burada ama kalbi orada.

Zaten yabancı medyaya verdiği demeçlerde de bunu gizlemiyor.

Mister'in Fenerbahçe'de kendisi için bir gelecek görmediği kesin.

Teskeresini bekleyen asker gibi sözleşmesinin bitimi için gün sayıyor.

Böyle bir ortamda Fenerbahçe'nin başarılı olması düşünülemez.

Ali Koç yönetiminin Jesus konusunu bir an önce masaya yatırması gerekiyor.

Yüksek tazminat nedeniyle sözleşmesini fesh edemeyebilirler ama karşılıklı konuşup bir formül üretebilirler.

Üretmek zorundalar.

Geleceğini Fenerbahçe'de görmeyen Jesus'tan, artık Fenerbahçe'nin geleceğini düşünmesi beklenemez.

Şampiyonluk bu sene hayal oldu, bari önümüzdeki yıl boşa gitmesin.

Bırakın Jesus'u nereye gidecekse gitsin.

Gitsin ki, gelecek yılın planlarına şimdiden başlayın.

Yoksa Ali Koç da o koltukta oturamaz.

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