Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi

Fenerbahçe Trabzonspor maçında saha kenarında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta teknik direktör Jorge Jesus ile genç yıldız Arda Güler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Bir pozisyonda rakibinden sıyrılmak isterken topu kurtaramayan Arda Güler, kendisine tepki gösteren Jorge Jesus'a elleriyle yaptığı hareketle bir reaksiyon gösterdi.
MAÇ BİTİNCE GÖRÜŞTÜLER
3-1 kazanılan maçın ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, saha içerisinde genç yıldız Arda Güler ile bir konuşma yaptı.

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