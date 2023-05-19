Jesus Arda Güler'i özel olarak tebrik etti

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un, genç yıldız Arda Güler'i Trabzonspor derbisinde gösterdiği performanstan dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

Jesus Arda Güler'i özel olarak tebrik etti

Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk mücadelesine devam etti.

Ayrıca teknik direktör Jorge Jesus, takımın başında ilk derbi galibiyetini elde etti.

Kanarya'nın genç yeteneği Arda Güler ise, karşılaşmada gösterdiği mücadele ve performans ile alkış aldı.

JESUS'TAN ÖZEL TEBRİK
NTV Spor'da geçen habere göre, Portekizli çalıştırıcının karşılaşmadan sonra Arda'yı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

Soyunma odasında Arda Güler'e sarılarak yetenekli futbolcuyu kutlayan Jesus, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında da futbolcusu hakkında övgü dolu sözler söylemişti.

Jesus maçtan sonra Arda Güler ile ilgili, ''Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Bugün oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi." ifadelerini kullandı.

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