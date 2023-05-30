Jesus'tan Antalyaspor maçı öncesi flaş karar. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Portekizli hoca futbolcularını da uyardı.

Jesus'tan Antalyaspor maçı öncesi flaş karar. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Antalyaspor'u ağırlayacak.

Kadıköy'de Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi Zorbay Küçük.

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kritik maç öncesi oyuncularını uyardı. Şampiyonluk şanslarının hala sürdüğünü hatırlatan Jesus, Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybedeceğini belirterek, mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti.

Jesus, sahaya süreceği ilk 11 için de kararını verdi. Fenerbahçe sahaya şu 11'le çıkacak:

İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi.

Antalyaspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Cemali, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Larsson, Haji Wright.

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