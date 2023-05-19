Jesus'tan flaş çıkış: Fenerbahçe daha önce bunu ne zaman yapmıştı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Daha önce Fenerbahçe bu kadar az süre kala iki kupada şansını ne zaman sürdürdü bilmiyorum ama benim için önemli olan hala iki yarışın da içinde olmamız" dedi

Jesus'tan flaş çıkış: Fenerbahçe daha önce bunu ne zaman yapmıştı?

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, matematiksel olarak şansları olduğu sürece şampiyonluğa inanmaya devam ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, kaliteli bir oyunla güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Trabzonspor'un değerli bir takım olduğunu vurgulayan Jesus, "İlk yarı hem defansif hem de ofansif olarak iyi oynadık. Trabzonspor'u hiç çıkarmadık. Golü de bulduk. Özellikle attığımız üçüncü gol, büyük ve iyi takımların atabileceği bir goldür. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece inanmaya devam edeceğiz, çünkü kaliteli bir takımız. Trabzonspor'a karşı öz güven olarak ne durumda olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yolunda her şeyin mümkün olduğunu anlatan Jesus, şöyle devam etti:

"İki rakibimizin 3 maçı var ve bu süreçte her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Tecrübeme dayanarak bunu söylüyorum. Matematiksel olarak her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Bugün oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi."

Jesus, sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim. Kafamdaki tek düşünce Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu 2 yarış. Kupada final ihtimalimiz var ki bu bizim için çok önemli. Finale çıkmak kupa kazanabilmek demek. Kafamdaki konu takımın içinde olduğu durum. Çalışmalara devam ediyoruz. Başkanımızla konuşmuştuk, bu konuda ikimiz de sakiniz. Buraya gelirken taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Taraftarlarımız sosyal medyada binlerce mesaj atmıştı. Bu konular zamanla çözülür."

Serdar Aziz'in hafta içinde 2 antrenmana çıkmadığını dile getiren Jesus, "Serdar'ın kadroda olmama sebebi bu değil. 21 kişi seçmemiz gerekiyor. Kadrodaki her oyuncu önemli. Genelde şöyle yapıyorum. 2 stoper oyunda oluyor, kulübede de 1 stoper oluyor. Bugün Gustavo Henrique vardı. Seçimimi böyle yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buraya 2 kupa hedefiyle geldim. Türkiye için de 2 kulvar oluyor. Kupayı kazanırsak sevinirim ama tek kupa beni tatmin etmez. Daha önce Fenerbahçe bu kadar az süre kala iki kupada şansını ne zaman sürdürdü bilmiyorum ama benim için önemli olan hala iki yarışın da içinde olmamız. Bizim için 2 turnuva da önemli. 2'de 1 yaparsak iyi de kötü de diyemem. İkisini de almamız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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