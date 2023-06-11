Jesus'tan flaş karar. F.Bahçe Başakşehir 11'leri belli oldu. Maç hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir bu akşam karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu. Maç şifresiz kanalda.

Jesus'tan flaş karar. F.Bahçe Başakşehir 11'leri belli oldu. Maç hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası finali bu akşam oynanacak. Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı olarak ekrana gelecek.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç öncesi kararını verdi.

Portekizli hoca Başakşehir karşısına şu 11'i çıkaracak:

İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail Yüksek, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci
Valencia, Batshuayi.

Başakşehir'in muhtemel 11 de şöyle:

Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Januzaj, Figueiredo

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