Jesus'tan Sivasspor maçı öncesi flaş karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yarınki Sivasspor maçı öncesi aldığı karar ortaya çıktı.

Jesus'tan Sivasspor maçı öncesi flaş karar

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın akşam deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertli takım bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptıktan sonra özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

Teknik direktör Jorge Jesus'un hedeflerini çifte kupa olarak açıklamasının ardından gözler kupa maçına çevrildi.

Portekizli teknik adamın ligdeki yoğun programı da göz önüne alarak kupa maçında kadroda rotasyon yapmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

Buna göre savunmanın ortasında Serdar Aziz ve Samet ikilisine yer verecek olan Jesus'un sağ bekte Osayi Samuel'i, sol bekte de Jayden Oosterwolde'yi oynatması bekleniyor.

Orta alanda Mert Hakan-Crespo ikilisini görevlendirecek olan Jesus'un kanatlara Emre Mor'la Rossi'yi koyacağı ifade edildi.

Sakatlığı geçen Batshuayi ve King'in de bu maçta oynaması bekleniyor.

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