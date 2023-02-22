Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i belli oldu. Jesus'u sevindiren gelişme

Sakatlığını atlatan isimlerin takıma katılması, kritik maç öncesin teknik heyeti sevindirdi.

VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında gribal enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Jayden Oosterwolde'nin de oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertli takımın defans hattı, genç oyuncunun son durumuna göre şekillenecek.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcunun oynaması halinde 4'lü savunma anlayışıyla sahada olacak.

Oosterwolde'nin kulübede olması halinde ise Jorge Jesus'un 3'lü sisteme dönüş yapabileceği belirtiliyor.

Diğer yandan orta sahada Willian Arao'nun oynamasına kesin gözüyle bakılırken, diğer oyuncunun kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Miguel Crespo ve İsmail Yüksek, Brezilyalı oyuncunun orta sahadaki partneri olmak için forma bekleyecek.

Hücum hattında Michy Batshuayi, sarı kart cezası nedeniyle Konya ekibine karşı forma giyemeyecek.

Enner Valencia'nın yanında Joshua King'in oynaması ve Joao Pedro'nun ise maçın ilerleyen dakikalarında süre alması bekleniyor.