Jesus'un başını yakan futbolcunun Somaspor'dan geldiği ortaya çıktı

Özbekistan ekibi Navbahor Namangan, Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Al Hilal'le 1-1 berabere kalırken Jesus için tehlike çanları çalıyor.

Jesus'un başını yakan futbolcunun Somaspor'dan geldiği ortaya çıktı

Navbahor'u öne geçiren golü atarak Jorge Jesus'un başını derde sokan ve Portekizli hoca için istifa kampanyası başlatılmasına sebep olan Gürcü golcü Toma Tabatadze'nin ülkemizde 7 sezon boyunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ettiği ortaya çıktı.

Al Hilal'in, Özbekistan ekibi Navbahor ile Asya Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 berabere kalması sonrası taraftarlar, sosyal medyada Jorge Jesus'u istifaya davet etti. Sosyal medyada, Portekizli teknik adamın görevinden ayrılmasına yönelik etiket kampanyası başlatıldı.

JESUS ÇOK ŞAŞIRDI

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Jorge Jesus: "35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Hayatımda Navbahor kadar zaman geçiren bir takım görmedim. Dolayısıyla sahadaki oyunun adı futbol değildi. Futbol konuşmaya da gerek görmüyorum." dedi.

NİĞDE'DE BAŞLADI

Navbahor Namangan'ın golünü atan Toma Tabatadze'nin ülkemizde Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ettiği ortaya çıktı. 2013-14 sezonunda Niğde Belediyespor forması giyerek Türkiye'ye adımını atan 31 yaşındaki Gürcü forvet Tabatadze, bir sonraki sezonu Bartınspor ve Karaderespor'da geçirdi. 2015-16 sezonunda Afyonspor'a transfer olan Tabatadze, 2016-17'de Eskişehir Kurtuluşspor, 2017-18'de Serik Belediyespor, 2018-19'da Somaspor ve 2019-20 sezonunda da Mağusa TGSK takımlarının formasını giydi.

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