Jesus'un Fenerbahçe karnesi. Tarhihin en kötü derbi performansı

Editör: Fatma Demirkaya

Sezon başında büyük beklentilerle takımın başına getirilen Portekizli teknik direktör, Başakşehir’e karşı oynanan ve galibiyetle biten Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Fenerbahçe’den ayrıldığını açıkladı. Yıllar sonra sarı-lacivertli ekibe ilk kupasını kazandıran Jorge Jesus’un ayrılığı ile birlikte Fenerbahçe’de ki karnesi ise belli oldu.

LİGDE 80 PUAN TOPLADI

Süper Lig’de deneyimli teknik hoca yönetiminde 36 maça çıkan sarı-lacivertliler bu maçlarda 25 galibiyet 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 80 puanla ligi şampiyon Galatasaray’ın ardından 2. sırada bitirdi.

DERBİLERDE SADECE 1 GALİBİYET

Derbilerde ise tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe çıktığı 6 derbi karşılaşmasında 1 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

AVRUPA'DA SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başlayan ve burada karşılaştığı rakibi Dinamo Kiev’e mağlup olan sarı-lacivertli ekip burada aldığı yenilgiyle Avrupa Ligi ön elemelerine düştü. Burada rakipleri Slovacko ve ardından Avustria Wien’i eleyen Fenerbahçe bu maçların ardından Avrupa Ligi’nde gruplara yükselmeyi başardı. Gruplarda AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev ile aynı gruba düşen sarı-lacivertli ekip topladığı 14 puanla gruplardan lider çıkmayı başardı. Son 16 turunda ise Sevilla ile eşleşen ve burada mağlup olan sarı-lacivertlilerin böylece Avrupa yolculuğu son 16 turunda sona ermiş oldu.

9 YIL SONRA İLK KUPA

Türkiye Kupası finalinde ise rakibi Başakşehir’i 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip 9 yıl sonra, Jorge Jesus yönetiminde bir kupa kaldırmayı başardı.

52 MAÇA ÇIKTILAR

Jorge Jesus yönetimde Fenerbahçe böylece tüm kulvarlarda oynadığı 52 karşılaşmada 35 galibiyet 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2022-2023 sezonunu tamamlamış oldu.