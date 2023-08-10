Joe Biden Avustralya Başbakanı ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile 25 Ekim'de Beyaz Saray'da görüşecek.

KAYNAK: AA
Joe Biden Avustralya Başbakanı ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden ve eşi Jill Biden'ın, Washington'a resmi ziyaret gerçekleştirecek Avustralya Başbakanı Albanese'i 25 Ekim'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Albanese onuruna bir devlet yemeği de verileceğini kaydeden Jean-Pierre, Albanese'in ziyaretinin, ABD ile Avustralya arasındaki derin ve kalıcı ittifak ile iki ülkenin açık, istikrarlı ve müreffeh bir Hint-Pasifik'i desteklemeye yönelik ortak taahhüdünün altını çizeceğini belirtti.

Jean-Pierre, Biden ve Albanese'in, bölgesel ve küresel zorluklarla mücadelede gerekli donanıma sahip olmak amacıyla iki ülke için de kritik konularda işbirliğini güçlendirmeyi ele alacaklarını bildirdi.

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