Joe Biden neden ağladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Joe Biden neden ağladı

2024 seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, veda konuşmasında ağladı.

Başkan Joe Biden, yaşı ve sağlık durumu nedeniyle 2024 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından, Demokrat Parti'nin yeni adayı Kamala Harris oldu.

Biden, partisinin büyük toplantısında duygusal bir veda konuşması yaptı. Sahneye çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Kızı Ashley'nin onu tanıtmasının ardından, kalabalığa teşekkür etti.

Konuşmasında, "50 yıllık siyasi kariyerimde hatalar yaptım, ama ülkeme hep en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım," dedi. Biden, Amerika'nın geleceği hakkında umutlu olduğunu belirtti.

Biden, Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Özellikle göçmen sorunu ve sınır güvenliği konusunda Trump'ın politikalarını yanlış bulduğunu söyledi. Ayrıca, Trump'ın demokrasiyi tehlikeye attığını iddia etti.

Dış politika konularında kendi başarılarından bahsetti. Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı durduğunu, Gazze'deki çatışmada ise barış için çaba gösterdiğini anlattı.

Biden, yerine aday gösterilen Kamala Harris'i övdü. Harris'in seçilmesi durumunda, Amerika'nın ilk kadın ve ilk siyahi başkanı olacağını hatırlattı. Harris'in dünya liderleri tarafından saygı gören bir başkan olacağına inandığını söyledi.

Yapılan anketler, Harris'in adaylığı devraldıktan sonra Trump'a karşı bazı kritik eyaletlerde öne geçtiğini gösteriyor. Harris, yeni ekonomik planları ve farklı gruplardan aldığı destekle dikkat çekiyor.

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