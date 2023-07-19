Johnson and Johnson firmasından 'ilaç fiyatları düşürülmesin' davası

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson, "Enflasyonu Düşürme Yasası"nın ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni yetkileri nedeniyle ABD yönetimine dava açtı. Firma ürettiği bebek pudrasının kanser yaptığı iddiasıyla on binlerce kişi tarafından dava edilmişti.

KAYNAK: AA
Johnson and Johnson firmasından 'ilaç fiyatları düşürülmesin' davası

Johnson and Johnson'dan yapılan açıklamada, "Enflasyonu Düşürme Yasası"nın inovasyona zarar veren ilaç fiyatlandırma hükümlerine itiraz etmek için ABD Sağlık Bakanlığı ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezine dava açıldığı bildirildi.

Şirketlerin, yenilikçi yeni tedavilere yatırım yaptıklarında ve geliştirmede başarılı olduklarında, sınırlı ve anayasal olarak korunan haklar kazandıklarına işaret edilen açıklamada, söz konusu yasanın uygulanmasıyla hükümetin Johnson & Johnson'ın farmasötik birimi Janssen'i yenilikçi, patentli ilaçlarını piyasa fiyatlarının önemli ölçüde altında sunmaya zorladığına dikkat çekildi.

"HASTALARIN YÜZDE 40 İLAÇLARDAN MAHRUM KALACAK"

Açıklamada, ilaç üreticilerinin, yasanın hükümet tarafından dikte edilen şartlarını "kabul etmezlerse" seçilen bir ilacın günlük satışlarının yüzde 1900'üne varan büyük cezalarla karşı karşıya kalacağı veya Medicare ile Medicaid'deki tüm ürünlerini geri çekmeye zorlanacağı belirtilerek, bunun da potansiyel olarak ABD'li hastaların yaklaşık yüzde 40'ını gerekli ilaçlardan mahrum bırakacağı aktarıldı.

"Enflasyonu Düşürme Yasası"nın fiyatlandırma hükümlerinin tıbbi yeniliği kısıtlayacağına, hasta erişimini ve seçimini sınırlayacağına ve hasta bakımının genel kalitesini olumsuz etkileyeceğine inanıldığı vurgulanan açıklamada, şimdi ve gelecekte hastalar için dönüştürücü ilaçlar geliştirmeye devam etme yeteneğinin korunması için yasanın mevcut versiyonuna karşı çıkma sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

BEBEK PUDRALARININ KANSERE YOL AÇTIĞI NEDENİYLE ŞİRKET DAVA EDİLMİŞTİ

Şirkete, kansere yol açtığı öne sürülen Johnson's bebek pudrası da dahil talk minerali bazlı ürünleri nedeniyle on binlerce dava açılmıştı.

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Johnson and Johnson üç yıl önce Kanada ve ABD'de ürünün güvenliğine ilişkin "yanlış bilgiler" ve yasal zorluklar nedeniyle talebin azaldığını söyleyerek talk bazlı pudra satışını durdurmuştu.

Şirket daha önce ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından talk bazlı bebek pudralarında kanserojen asbest mineralinin tespit edilmesinin ardından 33 bin kutu bebek pudrasını geri çağıracağını açıklamıştı.

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