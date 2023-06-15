İlay Aksoy Suriyelilere bedava ilaç için harcanan parayı açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy Suriyelilere bedava ilaç yardımı için harcanan parayı açıkladı.

İlay Aksoy Suriyelilere bedava ilaç için harcanan parayı açıkladı

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Suriyelilere verilen ilaç yardımlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daha önce Suriyelilerin ücretsiz aldığı bebek mamalarını at çiftliklerine sattığını gündeme getiren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, çarpıcı bir konuyu daha gündeme taşıdı.

Aksoy, Göç İdaresi'nin 2023 Ocak ayında Suriyelilere sağlanan ilaç ödemelerinin yıllık bedelini ortaya koydu.

Göç İdaresi'nin verilerine göre; bedava ilaç için harcanan paranın miktarını açıklayan Aksoy, bu rakamların ciddi bir mali yük oluşturduğuna dikkat çekti. "Kendini yok eden millet olmayalım" uyarısında bulunan Aksoy, "Kabul etmek zorunda değiliz, susmayalım" dedi.

Aksoy'un açıklaması şöyle:

Gaziantep ve Kilis illerindeki Suriyeliler için yıllık toplamda 840,000,000 TL,
Adana ilinde 360,000,000 TL,
Kocaeli ilinde 24,000,000 TL,
Mersin ilinde ise 300,000,000 TL.

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