Jojoba yağı saç ve sakal bakımı konusunda sıkça tercih edilen bakım ürünlerinin başında geliyor. Aslı bir çöl bitkisinden elde edilen Jojoba yağı özellikle saç dökülmeleri konusunda tavsiye ediliyor. Peki, Jojoba yağı nedir, faydaları nelerdir? Jojoba yağı saç dökülmesine iyi gelir mi?

JOJOBA YAĞI NEDİR?

Kuzey Amerika'ya özgü çok dayanıklı bir çöl bitkisinin cevize benzeyen meyvelerinden elde edilen jojoba yağı, saç köklerinin beslenmesi ve hücre yenileyici özellikleriyle biliniyor.

Jojo yağı, E vitamininin doğal formlarını içererek, jojoba yağının oksidatif stresle mücadele etmesine destek olur. Böylece Jojoba yağı, temizleyici, besleyici ve nemlendirici etkiler gösterir.

Jojoba yağı yatıştırıcı anti-inflamatuar ajanlara sahip, doğal bir antimikrobiyaldir. Bu özellikler nedeniyle kafa derisindeki sivilcelenme ve kepeklenme problemi için de tavsiye ediliyor.

JOJOBA YAĞI SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN TAVSİYE EDİLİYOR

Jojoba yağı, hem erkeklerde hem de kadınlarda, saç dökülmesi ve seyrelmesi gibi sorunlarda etkili olabilecek çeşitli iyileştirici özelliklere sahiptir.

Jojoba yağı, derinin kendi yağ yapısına çok benzediği için cilt tarafından kolayca emilir. Saç köklerine nüfus eder. Saç derinize masaj yaparak uyguladığınızda, kafa derisi beslenir, gözenekler açılır ve saç kökleri güçlenir.

Saçların dökülmesini engellemek ve yeni saçların çıkmasını sağlamak için jojoba yağı masajını çok etkili olabilir.

Jojoba yağı kullanımında en önemli nokta, düzenli uygulanmasıdır.

Jojoba yağı, iyi bir kafa derisi masajı ile birlikte uygulandığında saç köklerini uyarır, iyice beslenmesini sağlar ve saçların büyüme evresinde daha uzun süre kalmasına neden olur. Böylece saçlarınızda dökülmeler azalır, saçlarınız çok daha gür ve sağlıklı hale gelir.

JOJOBA YAĞINI NASIL KULLANMALIYIZ?

Uzmanlar Jojoba yağı kullanımında haftada 1-2 defa banyodan önce 15 dakikanızı ayırmanız yeterli olduğunu söylüyor.

Jojoba yağının dökülen saçları azaltması ve yeni saçların büyümesine destek olması için en az 3-4 ay düzenli kullanmak gerekir çünkü saç döngüleri ve yaklaşık 4 hafta gerektiren doğal hücre yenilenme hızı ancak bu süreçte kendini göstermesini sağlar.

JOJOBA YAĞININ SAÇLARA FAYDALARI NELER?

Jojoba yağı, neredeyse %98 oranında saf mum esterleri, faydalı yağ asitleri, alkoller, hidrokarbonlar, sterollerden ve az miktarda trigliserit ester içeren vitaminlerden oluşur.

Organik, soğuk preslenmiş Jojoba Yağı, yüksek seviyede antioksidanlara ve besin maddelerine sahiptir.

Saç dökülmesine karşı etkili olduğu bilinen çinko bakımından da zengindir.

Antioksidanlar ve minerallerin yanı sıra E ve B Vitamini gibi besinlerle doludur.

Bu özellikleri nedeniyle jojoba yağının düzenli kullanımda bebek saçları besleyerek büyümesini sağlar. Saçlar böylece çok daha dolgun ve gür görünür.

Nem seviyesini ve elastikliğini artırır.

Jojoba yağı güçlü bir nemlendiricidir. Saçın nem seviyesi yükseldiğinde kırılmalar ve koparak dökülmeler azalır aynı zamanda saçlar çok daha güçlü uzar.

Kepek sorununda çok etkili. Jojoba yağının antimikrobiyal etkileri ve nemlendirici yapısı kafa derisindeki kepek problemine iyi bir çözüm olabilir.

Saç telleri kalınlaştırır. Jojoba yağının çinko, B ve E vitamini bakımından güçlü etkileri, düzenli kullanımda saç tellerinin kalınlaşmasının ve daha yoğun görünmesini sağlar

Saç dökülmesinin önler. Jojoba yağı, saç ve saç derisi için bilinen besleyici yağlardandır. Bu nedenle saçların dökülmesini azaltır. Ayrıca saç tellerindeki nem seviyesini artırarak, saç dökülmesine neden olan kuruluğu önler.