Joker'in devam filmi zararını karşılamaya çalışıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Joker'in devam filmi zararını karşılamaya çalışıyor

Joker'in devam filmi olan Folie à Deux yapımcıları, gişedeki 200 milyon dolarlık zararını telafi etmek için çeşitli yayın platformlarına satış görüşmelerine başladı.

Joker: Folie à Deux aldığı ağır eleştiriler ve düşük gişesi nedeniyle 200 milyon dolara varan büyük bir mali kayba doğru dolu dizgin gidiyor.

Variety'deki bir habere göre analistler Joker: Folie à Deux'un Kuzey Amerika gişelerinde toplam 65 milyon dolar, diğer yerlerde ise yaklaşık 215 milyon dolar, toplamda ise 280 milyon dolar hasılat elde etmesinin beklendiğini söylüyor.

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Söz konusu rakam, filmin yapım ve tanıtım maliyetinin tahmini 300 milyon doların çok altında. Sinema salonlarıyla gelir paylaşımları da hesaba katıldığında, Variety filmin aslında zarar etmemek için yaklaşık 450 milyon dolar kazanması gerektiğini söylüyor.

Yapımcı stüdyo Warner Bros ise zarar etmeme rakamının aslında 375 milyon dolar olduğunu söylüyor. Yapımcılar, zararı telafi etmek için 29 Ekim'de yayın platformlarında erken bir lansmana hazırlanıyor. Bu arada Rotten Tomatoes derecelendirme sitesi film hakkında %32'lik bir izleyici puanı kaydetti.

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