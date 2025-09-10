Domenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladı

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine 2 gün kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler teknik direktörlük koltuğuna İtalyan hoca Domenico Tedesco'yu getirdiğini duyurmuştu. Kanarya, 39 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 senelik sözleşme imzaladı.

DOMENICO TODESCO SONRASI FENERBAHÇE'DE 2 AYRILIK BİRDEN!

Öte yandan Fenerbahçe'de, Tedesco'nun gelişiyle birlikte flaş ayrılıkların yaşanacağı öne sürüldü. Kanarya'da transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala 2 ayrılığın gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi.

Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık! 40 yıllık Cimbomlu gibi...

Beşiktaş'a 96 milyon euroluk golcü!

GENÇLERBİRLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. 2 futbolcunun da kiralanması üzerine kulüpler arasında görüşmeler yapılıyor.

Mondragon Uğurcan Çakır'dan özür diledi!

Galatasaray'da Mauro Icardi yüzleri güldürüyor!

Göztepe Galatasaray'ın yıldızı için teklif yaptı!

İsmail Kartal için büyük sürpriz! Yeni adresi şaşırttı: Herkes Fenerbahçe derken...