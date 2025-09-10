Domenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladı

Domenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Domenico Todesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı. İtalyan teknik adamın işbaşı yapmasının ardından, kadro planlaması son sürat devam ediyor. Bu doğrultuda, sarı-lacivertlilerde 2 Türk oyuncu ile yollar ayrılıyor. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine 2 gün kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler teknik direktörlük koltuğuna İtalyan hoca Domenico Tedesco'yu getirdiğini duyurmuştu. Kanarya, 39 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 senelik sözleşme imzaladı.

DOMENICO TODESCO SONRASI FENERBAHÇE'DE 2 AYRILIK BİRDEN!

Öte yandan Fenerbahçe'de, Tedesco'nun gelişiyle birlikte flaş ayrılıkların yaşanacağı öne sürüldü. Kanarya'da transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala 2 ayrılığın gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi.

GENÇLERBİRLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. 2 futbolcunun da kiralanması üzerine kulüpler arasında görüşmeler yapılıyor.

