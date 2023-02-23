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Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige

Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer ederek ses getiren Galatasaray bu kez 2 dünya yıldızının peşinde.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 21:43
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Jordi Alba ve Philippe Coutinho Galatasaray'a

Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
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Galatasaray ara transferin son günlerinde vitesi yükseltti. Sezon başında yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray, dur durak bilmiyor.

Star'ın haberine göre Galatasaray şimdi de Jordi Alba ve Philippe Coutinho için harekete geçti.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Icardi, Mertens, Torreira, Juan Mata, Sergio Oliveira gibi yıldız transferlerle ses getiren Galatasaray dur durak bilmiyor. Ara transferin son günleri yaklaşırken Zaniolo'yu da kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Erden Timur ve ekibi, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

BARCELONALI YILDIZ

Galatasaray, sol bek için takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, Jordi Alba için harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur ve ekibi, Barcelonalı yıldız için yoğun mesai harcıyor. İspanya basınında yer alan habere göre; Transfer için önümüzdeki günlerde resmi adımlar atılacak.

TRANSFER NETLEŞECEK

Jordi Alba'yı isteyen Galatasaray'ın bir diğer hedefi de Aston Villa forması giyen yıldız oyuncu Philippe Coutinho. İngiliz basını; Sarı-kırmızılıların elinin güçlü olduğunu ve oyuncunun kulübü Aston Villa'ya teklifle gitmeye hazırlandığını yazdı. Brezilyalı yıldızın transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor

 

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