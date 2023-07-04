Jorge Jesus Fenerbahçe'de ki eski öğrencisinin peşine düştü

Jorge Jesus'un başına geçtiği Al-Hilal, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Willian Arao'nun transfer edilmesi için sarı-lacivertlilere resmi teklifte bulundu

Jorge Jesus Fenerbahçe'de ki eski öğrencisinin peşine düştü

Editör: Barış Atakan

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe’nin başına geçen ve burada geçirdiği bir sezonun ardından takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ile anlaşan Jorge Jesus sarı-lacivertlilerden eski öğrencisini talep etti.

İLK TEKLİF YAPILDI
Brezilya basını Noticiasdomengao'nun haberine göre, deneyimli teknik direktör Al-Hilal yönetiminden eski öğrencisi Willian Arao’nun transfer edilmesini talep etti. Bunun üzerine harekete geçen yönetimin Brezilyalı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe’ye 5.5 milyon Euro’luk bonservis bedeli içeren bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

TÜRKİYE KUPASINI KAZANDIRDI
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe Süper Lig’de çıktığı 36 maçta 25 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet alarak topladığı 80 puanla ligi 2. sırada bitirmişti. Sarı-lacivertliler ayırca deneyimli teknik direktörün yönetiminde Türkiye Kupası’nı kazanarak yıllardır süren kupa hasretine son vermişti.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİNİ JESUS İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz sezonun başında Jorge Jesus’un isteği üzerine Flamengo’dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Willian Arao, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 maçta 1 gol 5 asist kaydetmişti.

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