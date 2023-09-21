Jorge Jesus geri dönüyor. Taraftar kazan kaldırdı

AL-Hilal taraftarı ile arası açılan Jorge Jesus'un Flamengo'nun başına geçeceği iddia edildi.

Jorge Jesus geri dönüyor. Taraftar kazan kaldırdı

Fenerbahçe’de geçirdiği 1 sezonun ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in başına geçen Jorge Jesus taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

Sport Italia'nın haberine göre Suudi kulübünün yöneticileri, Portekizli hocayı ve ekibini uyardı.

Brezilya medyası, tecrübeli teknik adamın Flamengo'ya döneceğini iddia etti. Ancak gazeteci Jonas Stelmann ile temas kuran Jesus, Al-Hilal'den ayrılmasının imkansız olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde 6. Hafta geride kalırken Jorge Jesus’un başında bulunduğu Al-Hilal elde ettiği 5 galibiyet 1 beraberlik ile ligde 1. sırada bulunuyor

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