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Jesus'tan sürpriz toplantı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve ekibi, takımı motive etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:43
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Jorge Jesus takımla toplantı yaptı

Jesus'tan sürpriz toplantı
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Teknik ekip önceki gün gerçekleştirilen antrenmandan önce oyuncularla saha kenarındaki alanda bir toplantı gerçekleştirdi. Jorge Jesus, oyunculara kısa bir konuşma yaparak Kasımpaşa maçında kendilerinden isteklerini anlattı.
Sbah'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, son maçlarda yapılan hatalara dikkat çekerek Kasımpaşa maçında takımdan güçlü bir oyun beklediğini ifade etti.
Fenerbahçe, 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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