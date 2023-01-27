Jesus'tan sürpriz toplantı

Teknik ekip önceki gün gerçekleştirilen antrenmandan önce oyuncularla saha kenarındaki alanda bir toplantı gerçekleştirdi. Jorge Jesus, oyunculara kısa bir konuşma yaparak Kasımpaşa maçında kendilerinden isteklerini anlattı.

Sbah'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, son maçlarda yapılan hatalara dikkat çekerek Kasımpaşa maçında takımdan güçlü bir oyun beklediğini ifade etti.

Fenerbahçe, 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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