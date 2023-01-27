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Seri Lyon'da bozuldu: Fenerbahçe ASVEL'e mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de ASVEL takımına mağlup oldu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 01:15
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Fenerbahçe'nin serisi Lyon'da bitti

Seri Lyon'da bozuldu: Fenerbahçe ASVEL'e mağlup oldu
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında ASVEL'e konuk oldu. 

Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 91-77 kazandı. 

Fenerbahçe Beko'da Edwards, 22 sayı 1 ribaunt ve 3 asist ile mücadele etti. 

GALİBİYET SERİSİ BOZULDU

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez kaybetti. 

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